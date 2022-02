Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Frau mit Rollator übersehen

Bad Münstereifel-Arloff (ots)

Am Montagmorgen (11.20 Uhr) wollte eine 65-jährige Münstereifelerin rückwärtsfahrend von ihrem Grundstück auf die Straße Pützberg fahren. Dabei übersah sie eine 87-jährige Fußgängerin mit Rollator. Die Dame war auf dem Gehweg in Richtung Tietschenberg unterwegs. Durch die Berührung mit dem Pkw stürzte die 87-Jährige auf den Gehweg und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell