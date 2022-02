Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Hundehalterin löscht Feuer

Bad Münstereifel (ots)

Als eine 67-jährige Münstereifelerin am Montagabend (18.30 Uhr) mit ihrem Hund in Richtung des Hintereinganges des Rathauses ging, kamen ihr zwei Jugendliche entgegen gelaufen. In der Folge konnte sie nun erkennen, dass die Jugendlichen offenbar Zeitschriften an der Rückseite des Rathauses in Brand gesetzt hatten. Sie eilte nach Hause und konnte mit einer gefüllten Gießkanne den Brand selbständig löschen. Es entstand durch Rußbildung an der Fassade des Rathauses geringer Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell