Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Abbiegeunfall fordert eine lebensgefährlich Verletzte

Nettetal-Breyell (ots)

Am Montag gegen 18 Uhr stießen auf der Lobbericher Straße an der Einmündung Onnert zwischen Lobberich und Breyell zwei Autos zusammen. Eine Frau wurde lebensgefährlich verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 18 Uhr. Ein 61-jähriger Deutscher aus Nettetal wartete an der Einmündung Onnert, um von dort aus nach links in Richtung Lobberich abzubiegen. Er schleppte gerade eine 64-jährige aus Reuver ab.

Von Lobberich aus in Richtung Breyell war ein 41-jähriger Schwalmtaler unterwegs.

Während der 61-Jährige noch gut abbiegen konnte, hatte er die Länge seines kompletten Gespanns inklusive des abgeschleppten Fahrzeugs wohl nicht korrekt eingeschätzt. Der Schwalmtaler konnte nicht mehr abbremsen und traf das abgeschleppte Auto auf Höhe der Fahrertür.

Die 64-Jährige erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert werden. Am Dienstagmittag war sie außer Lebensgefahr. Der 41-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, der 61-Jährige blieb unverletzt.

Die Lobbericher Straße und die Einmündung waren für die Unfallaufnahme bis gegen 21.15 Uhr komplett für den Verkehr gesperrt. Die Ermittlungen dauern an. /hei (721)

