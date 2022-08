POL-VIE: Viersen-Süchteln: Unbekannte zünden Geäst an öffentlichem Spielplatz an - Polizei bittet um Hinweise

Nettetal-Leuth (ots) - Am Morgen des 08.08.2022 hat zwischen 05.50 Uhr und 06.24 Uhr ein Roller auf der Straße ´Busch` in Nettetal-Leuth gebrannt. Ein Zeuge fuhr gegen 05.50 Uhr zur Arbeit und sah dabei vier augenscheinlich Jugendliche an einem Roller stehen. Als er gegen 06.20 Uhr nochmal an dieser Stelle ...

