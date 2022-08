POL-VIE: Nettetal-Leuth: Brand im Waldstück nahe Autobahn - Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen

Viersen (ots) - Erneut ist am Freitagabend eine Palme vor einer Lokallität in Viersen angezündet worden. Diesmal am Rathausmarkt. Wir hatten schon in unserer Meldung 699 über eine ähnlich gelagerte Tat am Mittwochabend an der Dülkener Straße berichtet. Genau wie am Mittwoch ging es auch diesmal glimpflich aus - einer Mitarbeiterin des Lokals gelang es, die Palme zu löschen, die Feuerwehr musste nur noch ...

