Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Neersen: Einbruch in Doppelhaushälfte

Willich-Neersen (ots)

Am Samstagnachmittag ist die Polizei alarmiert worden, weil ein Einbruch in eine Doppelhaushälfte an der Hauptstraße in Neersen aufgefallen ist.

Nach bisherigem Ermittlungsstand könnten der oder die Täter durch ein Badezimmerfenster ins Haus gelangt sein. Sie durchwühlten sämtliche Räume des Hauses.

Was gestohlen wurde, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Die Tatzeit liegt zwischen 9 Uhr am Donnerstagmorgen, 4. August, und 15.45 Uhr am Samstagnachmittag, 6. August. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen im Bereich der Hauptstraße in Neersen bitte utner der Rufnummer 02162/377-0. /hei (714)

