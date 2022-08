Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Wieder eine Palme angezündet

Viersen (ots)

Erneut ist am Freitagabend eine Palme vor einer Lokallität in Viersen angezündet worden. Diesmal am Rathausmarkt.

Wir hatten schon in unserer Meldung 699 über eine ähnlich gelagerte Tat am Mittwochabend an der Dülkener Straße berichtet. Genau wie am Mittwoch ging es auch diesmal glimpflich aus - einer Mitarbeiterin des Lokals gelang es, die Palme zu löschen, die Feuerwehr musste nur noch kontrollieren.

Gegen 22.20 Uhr waren zwei junge Männer in das Lokal gestürmt, um die Frau auf den Brand aufmerksam zu machen. Noch ist unklar, ob sie Zeugen sind oder mit dem Feuer zu tun haben. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei fragt nun: Wer hat am Freitagabend auf dem Rathausmarkt zum Zeitpunkt des Brandausbruchs verdächtige Beobachtungen gemacht? Hat sich in Ihrem Umfeld jemand mit der Tat gebrüstet? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (713)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell