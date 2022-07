POL-PDNR: Auffahrunfall - Bremspedal mit Kupplung verwechselt

Vettelschoß (ots) - Am Montagmittag erhielt ein 81-jähriger Mann aus Vettelschoß den Anruf eines Mannes, der sich als Kriminalbeamter des Polizeipräsidiums Bonn vorstellte. Der Anrufer teilte mit, in der Nachbarschaft sei eingebrochen worden und man habe den Einbrecher festnehmen können. Dieser habe einen Zettel mit der Anschrift in Vettelschoß mitgeführt. Weiterhin forderte der angebliche Kriminalbeamte den ...

