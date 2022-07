Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betrugsversuch - Falscher Polizeibeamter

Vettelschoß (ots)

Am Montagmittag erhielt ein 81-jähriger Mann aus Vettelschoß den Anruf eines Mannes, der sich als Kriminalbeamter des Polizeipräsidiums Bonn vorstellte. Der Anrufer teilte mit, in der Nachbarschaft sei eingebrochen worden und man habe den Einbrecher festnehmen können. Dieser habe einen Zettel mit der Anschrift in Vettelschoß mitgeführt. Weiterhin forderte der angebliche Kriminalbeamte den 81-jährigen auf, die Haustüre abzuschließen und die Fenster zu sichern. Als er ihn dann nach seinen Vermögenswerten befragen wollte und anfragte, ob er Bargeld und Schuck zu Hause habe, beendete der Angerufene das Telefonat.

