Polizeidirektion Hannover

POL-H: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeidirektion Hannover: Polizei nimmt vier mutmaßliche Drogendealer in Hannover fest und stellt Kokain sowie Dealgeld sicher

Hannover (ots)

Am Montag, 14.02.2022, hat die Polizei in Hannover-Döhren einen 29-Jährigen dabei beobachtet, wie er einem 26-Jährigen Drogen übergab. Anschließend wurden die Personen durch die Polizei kontrolliert und durchsucht. Nach einem Drogenfund wurde die Wohnung des 29-Jährigen durchsucht.

Der 29-Jährige stand schon länger im Fokus der Polizei, weil er unter Verdacht stand, mit Drogen gewerbsmäßig zu handeln. Aus diesem Grund beobachteten zivile Einsatzkräfte, wie er seine Wohnung in Hannover-Ahlem verließ und sich mit einem 26-Jährigen an der Abelmannstraße/ Ecke Wiehbergstraße in Hannover-Döhren traf. Dort beobachteten die zivilen Einsatzkräfte eine Drogenübergabe. Im Anschluss kontrollierte und durchsuchte die Polizei die Personen. Hierbei fand die Polizei beim 26-Jährigen 63 Gramm Kokain, was etwa 100 Konsumeinheiten spricht. Des Weiteren führte er ein Einhandmesser bei sich, was beschlagnahmt wurde. Bei dem 29-Jährigen fanden die Beamten 130 Euro mutmaßliches Dealgeld, welches ebenfalls beschlagnahmt wurde. Nach Rücksprache mit dem Amtsgericht Hannover wurde ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 29-Jährigen erlassen. In der Wohnung trafen die Einsatzkräfte auf zwei weitere Männer im Alter von 29 und 30 Jahren. Es wurde festgestellt, dass der angetroffene 29-Jährige unerlaubt wieder in die Bundesrepublik Deutschland eingereist war. Gegen den 30-Jährigen lag ein Vollstreckungshaftbefehl vor. Bei der Wohnungsdurchsuchung konnte etwa 2000 Euro Dealgeld beschlagnahmt werden. Alle vier Männer wurden zunächst dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Die Polizei ermittelt wegen gemeinschaftlichen, unerlaubten Handels von nicht geringen Mengen von Kokain und unerlaubte Wiedereinreise entgegen eines Einreise- und Aufenthaltverbotes. Der 30-Jährige konnte den haftbefreienden Betrag entrichten und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen mit dem 29-Jährigen, welcher in der Wohnung angetroffen wurde, entlassen. Die anderen zwei Männer wurden am Dienstag, 15.02.2022, dem Haftrichter vorgeführt. /bo, ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell