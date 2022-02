Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannter zündet gleich zwei Pkw in Bemerode an

Hannover (ots)

Am Montag, 14.02.2022, hat eine unbekannte Person einen BMW X4 und einen Opel Zafira am Krügerskamp im hannoverschen Stadtteil Bemerode in Brand gesteckt. Beide Pkw standen ordnungsgemäß geparkt in Parkbuchten am Straßenrand, sie erlitten Totalschaden. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Nach aktuellen kriminalpolizeilichen Erkenntnissen klingelte gegen 06:45 Uhr eine Spaziergängerin bei Anwohnern am Krügerskamp und machte sie auf einen brennenden Opel Zafira aufmerksam. Das Heck des Pkw brannte lichterloh, wobei sich das Feuer bereits nach vorne ausbreitete. Zeitgleich bemerkte ein weiterer Zeuge einen am rechten Straßenrand zwischen Försterkamp und Honerkamp geparkten BMW X4, aus dem ebenfalls Flammen schlugen.

Die alarmierte Polizei traf kurz darauf in dem Wohngebiet ein und sicherte die Löscharbeiten der Feuerwehr, die nur wenige Minuten andauerten. Das Feuer am BMW beschädigte durch die Hitzeentwicklung auch einen hinter dem Pkw geparkten Skoda Fabia sowie eine Straßenlaterne. Nach ersten Schätzungen der Brandermittlerin liegt ein Gesamtschaden von etwa 45.000 Euro vor.

Die Brandortuntersuchungen haben ergeben, dass der oder die unbekannten Täter die Pkw in Brand setzten. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Hannover wegen zweier vorsätzlicher Brandstiftungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die am Montagmorgen zwischen 06:30 Uhr und 06:45 Uhr verdächtige Beobachtungen am Tatort gemacht haben, sich zu melden. Hinweise auch zu weiteren verdächtigen Umständen im Zusammenhang mit geparkten Pkw am Krügerskamp können beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 gegeben werden. /nzj, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell