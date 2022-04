Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dogern: Fenster an Auto eingeschlagen und Handtasche gestohlen

Freiburg (ots)

In der Zollstraße stellte am Mittwoch, 20.04.2022 eine 33 Jahre alte Frau ihr Fahrzeug ab und ging spazieren. Gegen 11.30 Uhr lief sie zusammen mit ihrer Freundin an ihrem Auto vorbei und es war noch alles in Ordnung. Als sie um 12.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte war die Scheibe an der Fahrerseite eingeschlagen und die darin befindliche Handtasche gestohlen. Darin befanden sich Ausweisdokument, verschiedene Karten und Bargeld in Euro und Franken. Bei der Handtasche handelt es sich um eine braune Umhängetasche aus Leder von der Marke Görtz. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316531) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen am Mittwoch in der Zollstraße gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/tb

