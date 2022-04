Freiburg (ots) - In der Nacht vom 19.04.2022 gegen 20:30 Uhr auf den 20.04.2022 gegen 06:15 Uhr, wurden am und auf dem Gelände des Breisacher Ruderverein e.V. in der Rheinuferstraße in Breisach mehrere Außenbordmotoren entwendet. Ein Motorboot stand zu diesem Zeitpunkt auf dem Gelände des Ruderclubs, drei ...

mehr