POL-FR: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Einsatz: Breisach - Diebstahl von Außenbordmotoren - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

In der Nacht vom 19.04.2022 gegen 20:30 Uhr auf den 20.04.2022 gegen 06:15 Uhr, wurden am und auf dem Gelände des Breisacher Ruderverein e.V. in der Rheinuferstraße in Breisach mehrere Außenbordmotoren entwendet.

Ein Motorboot stand zu diesem Zeitpunkt auf dem Gelände des Ruderclubs, drei weitere befanden sich als Trainingsboote im Wasser. Der entstandene Diebstahlschaden dürfte bei über 10.000 Euro liegen. Zur Ermittlung der Täterschaft bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Personen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich beim Wasserschutzpolizei-Posten Vogelgrun unter der Rufnummer 0761 - 88 221 00 zu melden.

PPE

