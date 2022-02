Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallverursacher entfernt sich vom Unfallort

Kaiserslautern (ots)

Am Montagmittag kam es zwischen 14:45 Uhr und 15:00 Uhr zu einem Unfall auf einem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Vogelwoogstraße. Die 30-jährige Fahrerin eines blauen Dacia parkte vorwärts in einer Parklücke ein. Nach nur 15 Minuten Abwesenheit entdeckte sie einen frischen Unfallschaden an der Rückseite ihres PKW. Der Verursacher ist vermutlich von der gegenüberliegenden Parkreihe rückwärts ausgeparkt und gegen das Fahrzeug der 30-Jährigen gestoßen. Auf dem Gelände des Geschäftes befindet sich aktuell noch eine Corona-Teststelle. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. Tel.: 0631 369 -2250.|cst

