Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Außenspiegel abgefahren - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Ihren grauen Peugeot stellte eine 29 Jahre alte Frau am Mittwoch, 20.04.2022 gegen 15.30 Uhr am rechten Fahrbahnrand in der Friedrichstraße ab. Das Auto stand in Fahrtrichtung Schmitzingen, auf Höhe der Hausnummer 34. Als sie gegen 19.00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, war ihr linker Außenspiegel beschädigt. Das Spiegelglas sowie ein Teil des Gehäuses fehlten. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316531) bittet Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

