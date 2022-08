Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Dam: "Blitzer" zu nächtlicher Stunde angezündet - Hinweise erbeten

Niederkrüchten-Dam (ots)

Landläufig heißen sie "Panzerblitzer" - große kompakte Geräte, die in den Städten und Kreisen im Einsatz sind, um Raser zu überführen. Eine solche ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Niederkrüchten-Dam durch Feuer beschädigt worden.

Der "Blitzer" hatte schon einige Tage an dieser Stelle gestanden. In jener Nacht gegen 3 Uhr waren nach ersten Erkenntnissen zwei Motorräder mit hoher Geschwindigkeit über die Damer Straße durch den Ort gerast. Unmittelbar darauf war das Feuer an dem Gerät bemerkt worden.

Das Feuer erlosch von selbst, der Blitzer blieb beschädigt zurück. Nach ersten Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass das Feuer nicht durch einen technischen Defekt entstanden ist.

Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise auf die beiden Motorradfahrer. Bei den genutzten Motorrädern handelte es sich um eine blaue Motocross-Maschine und eine hellgrüne Maschine, vermutlich eine Kawasaki Ninja. Wer kennt Motorradfahrer, die gemeinsam mit dieser Kombination an Maschinen unterwegs sind? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (710)

