POL-VIE: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nettetal-Schaag (ots)

Am Samstag, 06.08.2022, gegen 15:25 Uhr befuhr eine 40jährige Niederkrüchtenerin mit ihrem Pkw die Straße Happelter in Nettetal-Schaag in Richtung Brüggener Straße. Sie beabsichtigte nach links in die Straße Kindt einzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 71jähriger Viersener mit seinem Pedelec die Straße Happelter in Richtung Kindt. Dieser hielt zunächst an der Einmündung Kindt, um im Anschluss seine Fahrt nach rechts fortzusetzen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des Pkw. Bei dem Zusammenstoß wurde der Radfahrer so schwer verletzt, dass er mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt werden musste. /tg (708)

