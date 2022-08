Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Kempen-Tönisberg (ots)

Am 04.08.22 kam es gegen 19:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Autobahnabfahrt Kerken und der Straße Haag. Ein 59jähriger Moerser befuhr den Fahrradweg der Straße Haag in Richtung Kempen und fuhr, ohne auf den bevorrechtigten Verkehr zu achten, in den Kreuzungsbereich ein. Hier stieß er mit dem PKW eines 39jährigen Mannes aus Geldern zusammen, der von der Autobahn kommend in Richtung Kerken abbiegen wollte. Der Fahrradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht./jp (706)

