Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Video-Aufzeichnung hilft bei Aufklärung

Nettetal-Lobberich (ots)

Nicht viel Freude an seiner Beute hatte ein Mann, der am Donnerstag in einem Supermarkt in Lobberich ein Portemonnaie unterschlagen hatte. Am Montag schon wurde ein Durchsuchungsbeschluss gegen ihn vollstreckt.

Am Freitagvormittag hatte eine 71-jährige Nettetalerin angezeigt, dass ihr Portemonnaie verschwunden sei. Sie vermute, es sei ihr tags zuvor in einem Supermarkt an der Straße Rosental entwendet worden. Den ermittelnden Beamten half die Videoaufzeichnung des Geschäfts.

Tatsächlich hatte die ältere Dame ihre Geldbörse auf einer Salattheke abgelegt und vergessen, sie wieder mitzunehmen. Der Mann, ein 34-jähriger Deutscher aus Nettetal, kam wenig später zu der Salattheke und steckte die Geldbörse ein. Diese wurde während der Durchsuchung gefunden. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Unterschlagung. /hei (712)

