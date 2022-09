Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Crailsheim - Bei Auffahrunfall schwer verletzt

Am Montag gegen 12:30 Uhr befuhr ein 26-Jähriger die Schillerstraße mit seinem PKW Renault und fuhr aus Unachtsamkeit an der Kreuzung zur Beuerlbacher Straße auf den PKW Toyota eines 57-Jährigen auf. Der 57-Jährige musste wegen der Rotlicht zeigenden Ampel warten. Er erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde durch die Feuerwehr Crailsheim, die mit 5 Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften an die Unfallstelle ausgerückt war, geborgen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 33.000 Euro.

