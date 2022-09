Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch, Unfälle, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Aalen: Einbruch in Firmengebäude

Im Zeitraum von Samstag, 16:50 Uhr bis Montag, 07:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Einbrecher Zugang zu einem Firmengebäude in der Osterbucher Steige. Durch ein aufgehebeltes Fenster im Erdgeschoss entwendeten die Diebe nach bisherigen Erkenntnissen mindestens 20 hochwertige medizinische Ultraschallgeräte im Wert von mindestens 250.000 Euro. Zum Abtransport der Geräte wurde mutmaßlich ein Lkw der 7,5-Tonnen-Größe benutzt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im dortigen Bereich aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei Aalen unter 07361/5800 in Verbindung zu setzen.

Ellenberg: Kind von PKW erfasst

Ein Kind ist ohne auf den Verkehr zu achten am Montagmittag auf die Straße gelaufen und von einem Auto erfasst worden. Das Mädchen wurde dabei leicht verletzt.

Ersten Ermittlungen zufolge stieg das 9-jährige Mädchen gegen 12 Uhr an einer Bushaltestelle in der Ellenberger Straße aus einem Bus aus. Dabei trat es hinter den Bus und rannte unvermittelt über die Straße. Dabei wurde sie von einem Fahrzeug erfasst. Sie wurde anschließend mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Spraitbach: Sachbeschädigung an öffentlicher Toilette

Ein bislang Unbekannter beschädigte im Zeitraum zwischen Freitag und Montag die Fensterscheibe einer Eingangstür der öffentlichen Toilettenanlage am Kohlpark. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten Spraitbach unter 07176/6562.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell