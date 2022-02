Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Täter mit Messern und Schlagstock treten und schlagen bei Raub auf 17-Jährigen ein

Kamen (ots)

Nach einem Straßenraub am Samstagabend (26.02.2022) in Kamen sucht die Polizei Zeugen.

Drei bislang unbekannte Täter haben gegen 21.30 Uhr einen 18-jährigen Unnaer und einen 17-jährigen Unnaer hinter der östlichen Einmündung von der Hammer Straße in den Seseke-Radweg mit Messern und einem Schlagstock bedroht und die Herausgabe sämtlicher Gegenstände gefordert. Die beiden Geschädigten ergriffen daraufhin die Flucht über den Seseke-Radweg in östliche Richtung. Dabei wurden sie von den Tätern verfolgt und eingeholt. In Höhe der Hubert-Biernat-Straße entrissen sie dem 17-jährigen Unnaer den Rucksack und traten und schlugen auf ihn ein. Danach flüchteten die Täter über den Seseke-Radweg in östliche Richtung.

Die beiden Geschädigten beschrieben die drei Personen wie folgt:

1. Person

- ca. 19 Jahre alt - normale Statur - dunkelblonde Haare - Boxerschnitt - schwarze Jacke - schwarze Jogginghose - schwarze Turnschuhe

2. Person

- ca. 16-20 Jahre alt - normale Statur - schwarzer Vollbart - Kapuze - schwarze Jacke - schwarze Jogginghose - schwarze Turnschuhe

3. Person

- ca. 16-20 Jahre alt - normale Statur - schwarze Jacke - schwarze Jogginghose - schwarze Turnschuhe

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den gesuchten Tätern machen können, werden gebeten, sich an die Polizeiwache Kamen unter der Rufnummer 02307-921 3220 zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell