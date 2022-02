Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Zwei leichtverletzte Fahrzeugführer nach Vorfahrt-Missachtung

Fröndenberg (ots)

Am Freitag, gegen 10 Uhr, befuhr ein 19jähriger Fröndenberger mit seinem Pkw die Ostbürener Straße in Richtung Im Schelk. An der Kreuzung Ostbürner Straße / Querweg / Im Schelk hielt der junge Fahrer vorschriftsmäßig am Stoppzeichen. Als er wieder anfuhr, übersah der Pkw-Fahrer einen auf dem Querweg fahrenden Kleintransporter eines 49jährigen aus Unna. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Sowohl der Fröndenberger als auch der Unnaer wurden bei dem Unfall leichtverletzt und zur ambulanten Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Pkw des Fröndenbergers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 10.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell