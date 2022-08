Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Jugendliche treten gegen ein Fahrrad

72-jährige stürzt schwer

Polizei bittet um Hinweise

Bild-Infos

Download

Xanten (ots)

Eine 72-jährige Frau aus Xanten ist am Sonntag mit ihrem E-Bike schwer gestürzt. Unverschuldet.

Ihre Tochter erschien heute auf der Polizeiwache, um eine Anzeige zu erstatten. Die 72-Jährige war noch in ärztlicher Behandlung, da eine Operation des Handgelenks gemacht werden muss.

Die Frau war gestern zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr mit ihrem E-Bike den Rundweg um die Xantener Südsee entlanggefahren.

Sie kam aus Richtung Wardt und fuhr in Richtung Xanten. Etwa im Bereich zwischen der Fischerhütte und den Sanitäranlagen liefen zwei Jugendliche entlang. Von ihnen ist lediglich bekannt, dass sie beide dunkelhaarig waren und einen dunklen Hautton an den Beinen hatten. Die Radfahrerin hat sie lediglich von hinten gesehen.

Als die 72-Jährige an dem Duo vorbei fuhr, spürte sie einen Tritt gegen das Rad und stürzte. Die beiden unbekannten Jugendlichen lachten lauthals auf und gingen weiter in Richtung See, ohne sich um die Frau zu kümmern.

Die Xantenerin begab sich anschließend selbst in die Notaufnahme eines Krankenhauses, wo eine Fraktur am Handgelenk festgestellt wurde.

An dem Rad der Frau befand sich eine Fahrradtasche. Diese ist nicht mehr auffindbar. Vermutlich verlor die 72-Jährige sie bei dem Sturz. Ob die unbekannten Jugendlichen die Tasche an sich nahmen, ist nicht bekannt.

Daher hat die Polizei folgende Fragen:

Wer kann Angaben zu den beiden Jugendlichen machen? Eventuell hat das Duo sich mit der Tat gebrüstet.

Wer kann Hinweise zu der Tasche geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell