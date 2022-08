Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Mehrere Leute alkoholisiert unterwegs

Kreis Wesel (ots)

Am Wochenende hat die Polizei fünf Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer erwischt, die unter Alkoholeinfluss standen und gar nicht mehr hätten fahren dürfen.

Darüber hinaus mussten zwei Männer Blutproben abgeben, weil sie im Verdacht stehen, unter Drogen gefahren zu sein.

In Rheinberg erwischte die Polizei am Montag gegen 02.00 Uhr eine Frau, die mit ihrem PKW die Fellackerstraße / GrafschafterStraße befuhr. Die 34-jährige Rheinbergerin musste mit zur Blutprobe und ihren Führerschein abgeben.

Am Freitag hatten die Polizisten bereits einen 57-jährigen Radfahrer mit zur Blutprobe nehmen müssen, der auf der Römerstraße in Annaberg unterwegs war und mit diversen Ausfallerscheinungen aufgefallen war.

Ähnlich erging es am Freitag einer 43-jährigen Dinslakenerin, die spät abends mit ihrem Fahrrad in Schlangenlinien an der Hedwigstraße unterwegs war. Sie musste ebenfalls eine Blutprobe abgeben.

In Moers fuhr ein 77-Jähriger mit einem Mofa die Grubenstraße / Lintforter Straße entlang. Auch er hatte zu viel Alkohol getrunken.

In Wesel wiederum riefen drei junge Mädchen die Polizei, weil sie einen Mann beobachtet hatten, der auf einem Mofa fuhr und dabei eine Flasche Bier in der Hand hielt. Der Mann war zu einem örtlichen Supermarkt gefahren. Dort waren die Mädels gegen 18.50 Uhr auf ihn aufmerksam geworden. Die 17-Jährigen beschäftigten den 66-Jährigen, bis die Polizei eintraf. Resultat: Blutprobe. Mit seinem Mofa durfte er an diesem Abend nicht mehr fahren.

In Kamp-Lintfort und Alpen hatte ein 18-Jähriger und ein 21-Jähriger Drogen genommen. Auch sie mussten eine Blutprobe abgeben.

Der 21-Jährige aus Voerde war einem Autofahrer aufgefallen, wie er mit einem Cabrio durch die Gegend fuhr, dabei Cannabis rauchte und obendrein noch mit einem Smartphone hantierte. Der Zeuge befand sich auf der B 58 in Fahrtrichtung Wesel und konnte so das Geschehen vor ihm beobachten. Er folgte dem Wagen, bis dieser von der Polizei in Voerde an der Spellener Straße angehalten werden konnte.

Der 21-jährige Voerder gab zu, auf dem Weg nach Hause einen Joint geraucht zu haben.

In allen Fällen ist glücklicherweise nichts passiert. Wie gefährlich Alkohol und Drogen in Verbindung mit einem Fahrzeug sein können, weiß eigentlich jeder.

Denken Sie vor Antritt der Fahrt auch an Andere! Nicht nur Sie selbst können Schaden erleiden, bei einem Unfall trifft es meistens gerade Unschuldige!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell