POL-E: Essen: Aufmerksame Anwohner bemerken Wohnungseinbruch und alarmieren Polizei - Gesuchter Mehrfachtäter mit seiner Komplizin festgenommen

Essen (ots) - 45357 E.-Dellwig: In der Nacht zu Montag (7. März) brannte gegen 1:20 Uhr ein schätzungsweise 1000 Liter großer Müllcontainer an der Donnerstraße. Der Müllcontainer stand unmittelbar an der Hauswand eines freistehenden Einfamilienhauses. Durch die Flammen wurde die Hauswand erheblich beschädigt. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Das ...

mehr