POL-E: Essen: Müllcontainer brennt an Hauswand - Verdacht der Brandstiftung - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45357 E.-Dellwig: In der Nacht zu Montag (7. März) brannte gegen 1:20 Uhr ein schätzungsweise 1000 Liter großer Müllcontainer an der Donnerstraße. Der Müllcontainer stand unmittelbar an der Hauswand eines freistehenden Einfamilienhauses. Durch die Flammen wurde die Hauswand erheblich beschädigt. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt.

Das zuständige Kriminalkommissariat 11 ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und bittet Zeugen, die verdächtige Personen gesehen oder Beobachtungen im Bereich der Donnerstraße/Reuenberg/Prosperstraße gemacht haben, sich bei der Polizei unter 0201/829-0 zu melden./ViV

