Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht nach Spiegelkollision

Brandscheid (Eifel) (ots)

Am frühen Freitagmorgen, den 04.02.2022, ereignete sich gegen 05:40 Uhr auf der L17 zwischen den Ortslagen Bleialf und Sellerich, in Höhe der Kreuzung zur L20, ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Hierbei verstieß der Fahrer eines weißen Mercedes Sprinter gegen das Rechtsfahrgebot und kollidierte gegen den linken Außenspiegel eines entgegenkommenden schwarzen Mercedes Sprinter. Der Außenspiegel des schwarzen Mercedes Sprinter wurde erheblich beschädigt. Der Fahrer des Verursacherfahrzeugs flüchtete anschließend weiter in Richtung der Ortslage Bleialf ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 oder über die E-Mail Adresse pipruem.dglpolizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

