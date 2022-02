Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bitburg (ots)

Am Sonntag den 06.02.2022 gegen 15:00 Uhr, kam es auf dem Platz beim "Gäßestrepper-Brunnen" in der Petersstraße in Bitburg (Fußgängerzone) zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein silber-grauer Mercedes-Benz stieß mit einem dortigen Treppengeländer zusammen und beschädigte dies erheblich. Der Fahrer des PKW entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem verursachenden Fahrzeug/ Fahrer geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden. Tel.: 06561 9685-0

