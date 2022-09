Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Dieseldiebstahl von Baustelle

Herxheim am Berg (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 21.09.2022 auf Donnerstag, 22.09.2022 wurde der Zaun eines Baustellengeländes, welches in der Gemarkung Herxheim am Berg in Richtung Dackenheim liegt, aufgebrochen. Auf dem Gelände wurde durch bislang unbekannte Täter u.a. ein Dieseltank aufgebrochen und ca. 1000L Diesel abgepumpt und entwendet. Zudem wurden Büro- und Baugerätecontainer aufgebrochen und diverse Gegenstände gestohlen. Es wird von einem Gesamtschaden von ca. 20.000EUR ausgegangen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell