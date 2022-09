Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Täuschungsversuch fliegt auf und führt zu Strafanzeige

Lambrecht/ Pfalz (ots)

Am 23.09.2022 um 23:00 Uhr wurde ein 23-Jährige aus Sachsen-Anhalt mit einem Peugeot in der Walter-Rathenau-Straße in 67466 Lambrecht einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle händigte der PKW-Fahrer den Führerscheines seines im Ausland lebenden Bruders aus. Der Täuschungsversuch konnte durch die eingesetzten Beamten letztlich aufgeklärt werden. Der Grund für das Verhalten des Mannes war auch schnell gefunden, da dieser nicht im Besitz eines Führerscheines war. Der Fahrzeugschlüssel, sowie der Führerschein wurden daher präventiv sichergestellt. Nun kommt auf den Mann ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Ferner muss sich der Halter des Peugeot wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

