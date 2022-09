Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Pedelec-Fahrer

Haßloch/Pfalz (ots)

Am 23.09.2022 gegen 15:10 Uhr kam es in der Anilinstraße in Haßloch zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec-Fahrer. Beim Linksabbiegen berührte der 76jährige Pedelec-Fahrer einen in gleiche Richtung fahrenden Pkw und kam dadurch zu Fall. Da er mit dem Kopf auf die Fahrbahn prallte und er keinen Schutzhelm trug erlitt er schwere Kopfverletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik verbracht werden. Die 18jährige Pkw-Fahrerin erlitt einen Schock. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand dagegen nur geringer Sachschaden. Der genaue Unfallhergang ist zur Zeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell