Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Wstr.: Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht des 22.09.2022 kam es zwischen Mitternacht und 07:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Merowingerstraße in Neustadt an der Weinstraße.

Ein dort am Fahrbahnrand geparkter PKW wurde nicht unerheblich durch einen anderen PKW beschädigt. Im Rahmen der Ermittlungen konnten konkrete Hinweise auf einen weißen Pritschenwagen erlangt werden. Dieser steht im Verdacht das dort geparkte Fahrzeug beschädigt und anschließend die Flucht angetreten zu haben.

Die Polizei Neustadt bittet um Hinweise bezüglich verdächtiger Wahrnehmungen im Tatzeitraum. Sollten Sie Hinweise zur Tat geben können kontaktieren Sie bitte die Polizeiinspektion Neustadt/W. unter der 06321 854-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell