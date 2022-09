Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schwerer Verkehrsunfall - Vollsperrung der B 47 zwischen Eisenberg und der Abfahrt Hettenleidelheim (Poststraße)

Hettenleidelheim (ots)

Am Mittwoch, 21.09.2022, gegen 13:00 Uhr, kam es auf der B47 in Höhe des Gewerbegebietes Hettenleidelheim zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 19-jähriger Mann aus Tiefenthal befuhr mit seinem PKW die B47 in Fahrtrichtung Eisenberg. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und streifte in der dortigen Rechtskurve die rechte Leitplanke. Anschließend schleuderte das Fahrzeug in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem PKW einer 71-jährigen Fahrzeugführerin aus Hettenleidelheim. Durch den Verkehrsunfall wurden beide Personen verletzt und durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden, sodass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die B47 zwischen Eisenberg und der Einmündung Hettenleidelheim, Poststraße, für die Dauer von ca. 4 1/2 Stunden voll gesperrt. Neben der Polizei Grünstadt waren die Feuerwehren Hettenleidelheim/Wattenheim, Carlsberg und Eisenberg, die Straßenmeisterei sowie ein Gutachter zur Rekonstruktion des Unfallhergangs im Einsatz.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell