POL-PDNW: (Haßloch) Serie von Sachbeschädigungen an PKW

Bad Dürkheim (ots) - Am 18.09.2022 gegen 03:30 Uhr wurde in eine Metallbaufirma in Bad Dürkheim, in der Gustav-Kirchhoff-Straße eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter öffneten mittels Einbruchswerkzeug mehrere Türen und konnten so in das Gewerbeobjekt gelangen. Es wurden mehrere Werkzeuge und Maschinen, sowie ein Tresor entwendet. Nach einer ersten Schätzung beläuft sich der Schaden auf 35.000 Euro. ...

