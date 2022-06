Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei ermittelt nach Einbrüchen in Meerbusch und Neuss

Meerbusch-Büderich, Neuss (ots)

Am Samstag (25.06.), zwischen 17:50 und 20:00 Uhr, verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Neusser Straße in Meerbusch. Auf bislang unbekannte Weise gelangten die Täter unbemerkt in den Hausflur und hebelten die Wohnungstür in der ersten Etage auf. In den Räumlichkeiten stahlen sie Schmuck und Bargeld. Nachbarn hatten zwei zudem zwei unbekannte Männer im Hausflur wahrgenommen, die den Anschein erweckten, Handwerker zu sein. Einer soll 30 bis 40 Jahre alt gewesen sein. Er hatte eine Glatze und einen Bart. Der Mann trug ein weißes T-Shirt und wird von den Zeugen, genau wie sein Begleiter, als "südländisch aussehend" beschrieben. Besagter Begleiter wird auf 20 bis 30 Jahre geschätzt. Er hatte kurze, dunkle Haare und ebenfalls einen Bart. Beide Personen waren etwa 180 Zentimeter groß.

Auch an der Mauritiusstraße in Meerbusch schlugen Einbrecher am Wochenende zu. Am Sonntagnachmittag (26.06.), zwischen 15:15 und 20:00 Uhr, hebelten sie eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus auf, durchwühlten das Mobiliar und stahlen unbemerkt Schmuck und Bargeld.

In Neuss ereignete sich ein Einbruch an der Jaegerstraße am Samstag (25.06.), zwischen 16:40 und 22 Uhr. In diesem Fall verschafften sich die Diebe über ein Badezimmerfenster Zutritt zur Wohnung. Ihre Beute bestand auch hier aus Geld und Schmuck.

Das Zentrale Kriminalkommissariat 14 in Neuss hat in allen genannten Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise von möglichen Zeugen werden unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen genommen.

Hinweis für Bewohner von Mehrfamilienhäusern: Betrüger, Diebe und andere zwielichtige Gestalten haben leichtes Spiel, wenn ihnen ungeprüft mittels elektronischem Türdrücker die Haustüre geöffnet wird. Gerade bei Mehrfamilienhäusern können sich Kriminelle anschließend nahezu unbemerkt im Haus bewegen und geeignete Tatgelegenheiten auskundschaften. Deshalb rät die Polizei: Überzeugen Sie sich vom berechtigten Anliegen eines Besuchers bevor sie die Haustüre öffnen. Sensibilisieren Sie Ihre Nachbarn, genauso umsichtig zu sein.

