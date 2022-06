Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebe geben sich als Wasserwerker aus - Die Polizei warnt

Neuss (ots)

Am Freitagvormittag (24.06.), bestahl ein bislang unbekannter Täter eine Anwohnerin der Römerstraße in Neuss.

Die betroffene Seniorin machte später gegenüber der Polizei folgende Angaben: Gegen 10:00 bis 10:20 Uhr habe ein ihr unbekannter Mann an ihrer Wohnungstür geklingelt. Er habe sich als Baustellenmitarbeiter vorgestellt und die Notwenigkeit gesehen, aufgrund der derzeitigen Baustelle an der Römerstraße die Wasserrohre in der Küche kontrollieren zu müssen. Die Neusserin ließ den Unbekannten in ihre Wohnung. Nachdem er kurz in der Küche "hantiert" hatte, verließ der die Räumlichkeiten auch schnell wieder.

Kurze Zeit später fiel ihr das fehlen ihrer Geldbörse auf.

Den tatverdächtigen Mann beschrieb die Dame als etwa 30 bis 35 Jahre alt, circa 180 Zentimeter groß und mit dunklen, kurzen Haaren. Er habe südländisch ausgesehen und akzentfreies Deutsch gesprochen. Er trug einen Mund-Nasenschutz und ein braunes T-Shirt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb bislang leider ohne Erfolg.

Die Kripo übernahm die weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die zur entsprechenden Zeit und im Bereich der Römerstraße auf verdächtige Personen aufmerksam wurden oder sonstige ermittlungsdienliche Hinweise geben können, werden gebeten unter der Telefonnummer 02131 300-0 mit dem Kriminalkommissariat 12 Kontakt aufzunehmen.

Die Polizei bittet alle Wohnungsinhaber, besondere Vorsicht walten zu lassen und keine unangekündigten Besucher arglos hereinzubitten. Echte Mitarbeiter der Stadtwerke oder Handwerker werden ihren Besuch ankündigen, gerade in der derzeitigen Situation. Wenn Ihnen verdächtige Personen auffallen, die versuchen sich unter einem offensichtlichen Vorwand Zutritt zu fremden Wohnungen zu verschaffen, informieren Sie die Polizei (im akuten Fall auch über den Notruf 110). Informieren Sie bitte auch Verwandte und Bekannte über die Masche der falschen Wasserwerker.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell