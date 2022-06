POL-NE: Vorwurf: Raserei und Nötigung - Polizei stellt unversichertes Auto sicher

Meerbusch (ots) - Am Donnerstagabend (23.06.), gegen 21:35 Uhr, wurde die Polizei zu einem Brand an einem Altcontainer am Bommershöfer Weg in Meerbusch gerufen. Bei Eintreffen der eingesetzten Beamten waren die Flammen bereits durch die Feuerwehr gelöscht worden. Nach ersten Erkenntnissen geriet vor dem Container befindliche Kleidung aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Ob das Feuer fahrlässig oder vorsätzlich ...

