POL-NE: Radfahrer verletzt sich bei Sturz schwer

Dormagen (ots) - Am Donnerstag (23.06.), gegen 16:40 Uhr, kam es an der Florastraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eines der beteiligten Fahrzeuge in den Gegenverkehr geriet. Mutmaßlich war ein medizinischer Notfall bei dessen Fahrer unfallursächlich. Ein 57 Jahre alter Mann aus Dormagen hatte mit seinem Ford EcoSport die Florastraße in Richtung Ostpreußenallee befahren und war bei mäßiger Geschwindigkeit in den ...

