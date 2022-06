Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Auto gerät in den Gegenverkehr

Dormagen (ots)

Am Donnerstag (23.06.), gegen 16:40 Uhr, kam es an der Florastraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eines der beteiligten Fahrzeuge in den Gegenverkehr geriet. Mutmaßlich war ein medizinischer Notfall bei dessen Fahrer unfallursächlich.

Ein 57 Jahre alter Mann aus Dormagen hatte mit seinem Ford EcoSport die Florastraße in Richtung Ostpreußenallee befahren und war bei mäßiger Geschwindigkeit in den Gegenverkehr geraten. Dort kollidierte er mit dem Dacia Duster eines 60 Jahre alten Mannes aus Dormagen.

Der 57-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

Der 60-Jährige blieb unverletzt.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden, die Wagen blieben jedoch fahrbereit.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Florastraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat in Grevenbroich übernommen.

