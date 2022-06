Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher klingelt an Haustür

Dormagen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (23./24.06.), gegen kurz nach 02:00 Uhr, klingelte es mehrfach an der Haustür einer Seniorin an der Krefelder Straße. Nachdem die Bewohnerin des Einfamilienhauses wenige Minuten später, ohne Licht zu machen, den Flur betreten hatte, bemerkte sie vor dem Haus eine Person, die an ihrer Tür hantierte. Die Seniorin machte durch lautes Rufen auf sich aufmerksam und der mutmaßliche Einbrecher entfernte sich in unbekannte Richtung.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der Täter versucht, die Haustür aufzuhebeln.

Eine Personenbeschreibung liegt bislang nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Polizei rät: Nicht ausreichend gesicherte Haus- und Wohnungstüren sind mit einem einfachen Werkzeug schnell aufgehebelt. Die Fachberater der Kripo zeigen Ihnen, worauf es bei einer effektiven Sicherung ankommt. Vereinbaren Sie einen Termin zur persönlichen Beratung unter Telefon 02131 300-0.

