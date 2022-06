POL-NE: Unbekannter zerkratzt mehrere Autos - Polizei sucht Zeugen

Jüchen (ots) - In der Zeit von Freitag (24.06.), 22:30 Uhr, bis Samstagmorgen (25.06.), 08:35 Uhr, entwendeten Unbekannte einen silberfarbenen VW T-Roc an der Augustastraße in Jüchen. An dem Wagen waren zur Tatzeit die Kennzeichen NE- MG 1412 angebracht. Das Fahrzeug wird mit Originalschlüssel geführt, welchen die Täter offenbar zuvor aus der Garage entwendet ...

mehr