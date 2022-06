Hemer (ots) - Nach dem Diebstahl von zwei Parfum-Packungen landete ein 46-jähriger Tatverdächtiger am Donnerstagabend im Gewahrsam der Polizei. Ein Mitarbeiter hatte ihn gegen 18.15 Uhr beobachtet und am Ausgang angesprochen. Bei der Überprüfung durch die Polizei stellte sich heraus, dass der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat und bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten ist. ...

