POL-PDNW: Sühnekreuz beschmiert - Belohnung für Hinweise

Neustadt/Weinstraße (ots)

Erneut wurde ein Sühnekreuz in der Feldgemarkung nordöstlich von Königsbach Angriffsziel von unbekannten Straftätern. Nachdem der Jesusfigur aus Sandstein in der Vergangenheit zwei Mal der Kopf abgeschlagen, und beim zweiten Mal dann auch entwendet wurde, kam es nun zu einer erneuten Sachbeschädigung. Der Tatzeitraum kann auf Dienstag 06.09.22 bis Mittwoch 07.09.22 eingegrenzt werden. Eine unbekannte Person hat in dieser Zeit das Kreuz sowie die Jesusfigur in obszöner und sexistischer Weise mit blauer Farbe besprüht. Der Sockel des Sühnekreuzes wurde beschrieben. Die Schrift ist auffällig, da das "a" in Maschinenschrift geschrieben ist und das "r" wie ein "c".

Die Stadt Neustadt hat für Hinweise, die zur Ergreifung des/der Täter führen, eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgelobt!

Die Polizei Neustadt bittet um Hinweise bezüglich verdächtiger Wahrnehmungen im Tatzeitraum. Sollte jemand die Schrift erkennen und einer Person zuordnen können, bittet die Polizei ebenfalls um entsprechende Hinweise. /WaSt

pineustadt.jsg@polizei.rlp.de oder 06321-854-4240 oder 06321-854-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell