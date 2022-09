Polizei Dortmund

POL-DO: Einbruch in Kindergarten: Schnelle Festnahme nach dem Hinweis eines Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1014

Der schnelle Hinweis eines Zeugen auf zwei Einbrecher ermöglichte in der Nacht zu Donnerstag (15.9.2022) die Festnahme von zwei 23 und 33 Jahre alten Tatverdächtigen.

Die beiden Dortmunder brachen um 0.26 Uhr in einen Kindergarten an der Provinzialstraße in Bövinghausen ein. Der Zeuge hörte verdächtige Geräusche, erkannte zwei verdächtige Personen und verständigte den Notruf 110.

Kurz darauf traf ein Streifenteam am Kindergarten ein. Zwei Männer flüchteten in Richtung Bövinghauser Straße, konnten aber schnell eingeholt und vorläufig festgenommen werden.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort. Die beiden Tatverdächtigen wurden in das Polizeigewahrsam eingeliefert und erkennungsdienstlich behandelt. Die Polizei stellte typisches Einbrecher-Werkzeug und eine Packung mit Schokolade sicher.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell