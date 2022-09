POL-DO: Polizei sucht nach Verkehrsunfallflucht in Dortmund-Mitte Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1008 Die Dortmunder Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem Freitagmittag (9. September) ein unbekannter Mann ein Mädchen an einer Grundschule an der Gneisenaustraße in Dortmund angesprochen und belästigt hat. Betroffen war gegen 12 - 12.30 Uhr ein 7-jähriges Mädchen, das sich zu der genannten Zeit in der Pause befunden hat. ...

