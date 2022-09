Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von Taschendiebstählen in der Dortmunder Innenstadt - Polizei reagiert auf die steigenden Fallzahlen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1012

Wie bereits in der Pressemeldung Lfd. Nr. 0747 beschrieben, nimmt die Zahl der Taschendiebstähle im Dortmunder und Lüner Stadtgebiet zu. Um diesem Anstieg entgegenzuwirken, hat die Polizei Dortmund am Dienstag (13.9.) einen Schwerpunkteinsatz in der Innenstadt von Dortmund durchgeführt.

Über mehrere Stunden kontrollierten uniformierte und zivil bekleidete Beamte Personen. Im Fokus dieser Kontrolle waren insbesondere der Bereich des Hauptbahnhofes, der Osten- und Westenhellweg sowie die nördliche Innenstadt.

Neben sechs eingeleiteten Strafverfahren, unter anderem wegen Vorbereitungshandlungen zu Diebstählen, stand aber auch die präventive Arbeit der Polizei im Vordergrund. In persönlichen Gesprächen sensibilisierten die Einsatzkräfte die Bürgerinnen und Bürger zu dem Thema Taschendiebstahl und wiesen auf das Vorgehen möglicher Täter hin.

Bereits durch sehr einfache Verhaltensweisen kann das Risiko verringert werden, Opfer eines Taschendiebstahls zu werden. Die Polizei gibt weitreichende Präventionstipps:

- Seien Sie insbesondere in großen Menschenmengen aufmerksam und haben Sie sowohl Ihr Umfeld als auch Ihre Wertgegenstände im Blick. - Ein Misstrauen gegenüber zu nahekommenden Personen ist nicht unhöflich. Taschendiebe rempeln Sie gerne an, um eine Ablenkung zu erzeugen. - Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie brauchen. Überlegen Sie sich, bevor Sie aufbrechen: Welche Dokumente und Gegenstände brauche ich wirklich? Nehmen Sie nur mit, was Sie im Einzelfall benötigen. - Bewahren Sie Ihre Wertgegenstände möglichst getrennt voneinander und in innenliegenden Taschen auf. - Kontrollieren Sie regelmäßig Ihre Taschen und verschließen Sie diese nach Gebrauch. - Aufgrund der professionellen Vorgehensweise der Täter kann jede Bürgerin bzw. jeder Bürger von einem Taschendiebstahl betroffen sein. Scheuen Sie sich nicht, Hilfe zu holen, wenn Sie einen Verdacht eines Diebstahls wahrnehmen. Rufen Sie im Zweifel den Notruf der Polizei unter 110.

Die Dortmunder Polizei wird auch in Zukunft weitere Einsätze zur Bekämpfung von Taschendiebstählen durchführen.

