Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst: Radfahrer missachtet Vorfahrt eines Treckers - leicht verletzt

Tönisvorst (ots)

Am Mittwoch gegen 13.45 Uhr befuhr ein 42-jähriger Tönisvorster mit seinem Fahrrad die Straße 'Stock' aus Richtung Krefeld. Am Kreisverkehr an der Düsseldorfer Straße wechselte er auf den Radweg und fuhr weiter in Richtung Kehner Heide. Hierbei übersah er möglicherweise das Schild 'Vorfahrt gewähren' und fuhr über die Düsseldorfer Straße, ohne auf einen Trecker zu achten, der aus Richtung Willich kam und in Richtung Tönisvorst weiterfahren wollte. Dessen Fahrer, ein 21-jähriger Kerkener, legte noch eine Vollbremsung hin, konnte aber einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der Radfahrer stürzte und wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Zur ambulanten Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. /wg (94)

