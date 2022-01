Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Einbruch in Corona-Teststation

Viersen-Dülken (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht zu Mittwoch in die Teststation auf der Viersener Straße in Dülken ein. Der oder die Unbekannten verschafften sich auf noch ungeklärte Weise Zutritt zu der Station. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden weder Dokumente noch Tests entwendet. Möglicherweise hatten es die Einbrecher auf Geld abgesehen. Das Kriminalkommissariat 2 führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise auf Tatverdächtige oder auf verdächtige Fahrzeuge über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (93)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell